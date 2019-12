Concessionaria fantasma nel Pavese, almeno 8 clienti truffati

Volevano cambiare auto e si sono rivolti a quella che pareva essere una concessionaria in piena regola. Così decine di clienti hanno fermato le loro auto pagandole in anticipo. Peccato che una volta ritornati alla concessionaria per ritirare le auto il capannone fosse vuoto e i venditori volatilizzati. Il capannone ha sede a Carpiano, tra le province di Milano e Pavia. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che hanno raccolto diverse denunce. Sarebbero otto i clienti truffati, ma i militari hanno lanciato un appello perché altri eventuali truffati si presentino per la denuncia di rito, mentre i falsi venditori sono spariti nel nulla con i soldi dei clienti.