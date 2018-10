Condotte e Inso, nuove nomine: al vertice un ex Gdf. Rumors

Sotto la Madonnina e in quel di Roma non si fa altro che parlare, negli ultimi tempi, del nuovo amministratore unico di Inso. Perché? Perché Inso in pochi la conoscono, ma è di fondamentale importanza nel sistema economico italiano. Partecipata al 99 per cento da Condotte, è la divisione che costruisce in particolare ospedali e strutture sanitarie. E ha in pancia un appalto assai interessante, ovvero quello di Cisanello, il maxiospedale da quasi mezzo miliardo di investimento vicino a Pisa. Un appalto che tra l'altro ha ricorsi su ricorsi al Tar . Anche Condotte non se la passa benissimo, a dirla tutta: il 6 agosto sono stati estratti a sorte i tre commissari straordinari che dovranno tentare di salvare "la continuità aziendale" (leggasi: evitare il fallimento) del gruppo presieduto da Franco Bassanini. Ora, alla Inso è arrivato - secondo rumors - Gianluca Lucisano. Chi è Gianluca Lucisano? Il suo curriculum, se sono veri i dati pubblici e non ci sono omonimie, parla chiaro: ex ufficiale della Guardia di Finanza, responsabile Staff Security dell'Agenzia Roma Servizi della Mobilità del Comune di Roma sino al 2010. E ancora: Presidente Collegio dei Sindaci della Spa Lazio Service. E' pure Socio FEDERPOL e AIPSA, grazie alla sua GL Investigazioni. C'è chi dice che il Mise lo abbia selezionato accuratamente: un uomo di provata esperienza tra le forze dell'ordine che metta ordine. Pare proprio che dalle parti di Condotte sia questo il mantra, tra commissari e Ministero dello Sviluppo Economico.