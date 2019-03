Confcommercio Digital: nasce “Tripconcierge”, l’app al servizio dei turisti

(IMPRESE-LAVORO.COM) - Milano Digital Week è diventata contagiosa e Confcommercio Lombardia ha dato il proprio contributo favorendo un confronto di idee ed esperienze a palazzo Bovara. “Una bella mattinata all’insegna dell’innovazione e nuove idee per le città. Questo è stato l’evento di Confcommercio Lombardia e Confcommercio Giovani Lombardia per la #MilanoDigitalWeek SmartIdea4SmartCity. Un Mind Sharing con progetti realizzati dalle confcommercio lombarde per rendere le città intelligenti e Smart”, ha postato su Facebook Giovanna Mavellia segretario generale di Confcommercio Lombardia. All’incontro “SmatIdea4SmartCity”, al Circolo del commercio in corso Venezia a Milano, con Giovanna Mavellia, hanno partecipato tra gli altri, Carlo Massoletti, vicepresidente di Confcommercio Lombardia, Pier Attilio Superti, vice segretario generale della Regione, Riccardo Porro direttore operativo di Cariplo Factory, Lucio Lamberti del Politecnico di Milano, Federico Gordoni presidente giovani imprenditori Confcommercio Lombardia. Tra i progetti presentati una app che svolge le funzioni di consulente digitale per i turisti. L’app, oltre a scontare gli acquisti, cene e ingressi ai musei, suggerisce le migliori attività commerciali. “Un progetto divenuto realtà grazie alla collaborazione con Cariplo Factory, che permette di affrontare anche le difficoltà e la concorrenza dell’e-commerce - spiega Giovanna Mavellia – la nostra risposta è presentare risposte tecnologiche semplici, alla portata di tutti, che possano essere utilizzate facilmente dalle nostre imprese”. Come “Tripconcierge” l’app che racchiude tutte le informazioni utili, costruite su misura per i turisti, per offrire i migliori servizi di accoglienza. L’app si muove e risponde come un vero concierge, risponde a domande e bisogni del turista.