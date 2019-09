Confcommercio Milano per la prima Pet Week

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - Per la prima edizione della Pet Week (28 settembre – 5 ottobre) si rafforza - dopo Milano Food City - la collaborazione tra Confcommercio Milano e Pets in the City con il coinvolgimento delle associazioni degli albergatori (Federalberghi Milano), dei pubblici esercizi (Epam) e dei commercianti di animali domestici e toelettatori (Acad). “C’è aspettativa e curiosità per la Pet Week con un impegno di varie imprese associate dei settori maggiormente interessati. Il valore imprenditoriale, economico e sociale, del mondo pet – afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano - si lega strettamente all’accoglienza del cliente, del turista e ad una Milano che vogliamo sempre più aperta ed attrattiva”.

Dal 28 settembre Purina anima la “PetStreet” di via Dante con sorprese ed iniziative pensate per sensibilizzare sul tema dell’adozione consapevole di cani e gatti, in collaborazione con Enpa (l’Ente per la protezione degli animali) e con il supporto di numerosi negozi e locali della via. L’Occitane en Provence, NAU!, Solaris – Grandvision, LUSH, Silvian Heach, Canetta–Mani di Fata, Jacadi Paris, Elena Mirò, Primadonna Collection, Geox e Piquadro esporranno in vetrina una sagoma di un animale; all’esterno vi sarà una dog station per il ristoro degli animali e una vela brandizzate Purina.

I bar aderenti a Epam - Gelateria La Voglia, Caffè Dante, Cafè Majestic, Cafè De Ville e Caffè Sforzesco – proporranno, in aggiunta, menu ad hoc ed eventi dedicati. Domenica 29 settembre con la Scuola di toelettatura Acad si svolgeranno in via Dante dimostrazioni per svelare consigli e trucchi per la cura del pelo e per l’igiene dell’animale. Acad sarà inoltre presente con uno stand a Fieramilanocity il 4,5,6 ottobre. Gli albergatori (Federalberghi Milano), durante la Pet Week, partecipano a “Pets in the Hotels by United Pets” con ciotole colorate per il ristoro degli amici a quattro zampe ospiti negli hotel che aderiscono all’iniziativa.

Ecco gli alberghi aderenti: Hotel VIU Milan - via Fioravanti 6, Milano; Antares Hotel Accademia - Viale Certosa 68, Milano; Antares Hotel Rubens - via Rubens 21, Milano; Best Western Antares Hotel Concorde - viale Monza 132, 20127 Milano; Devero Hotel - Largo Kennedy 1, 20873 Cavenago di Brianza; Four Points by Sheraton Milan Center - via Cardano 1, Milano; Hotel Mulino Grande - via Cisliano 26, Cusago; Hotel Regina - via Cesare Correnti 13, Milano; Klima Hotel Milano Fiere - via Venezia Giulia 8, Milano; Poli Hotel - via Ippolito Nievo 4, San Vittore Olona; Ramada Plaza Milano - via Stamira D'Ancona 27, Milano; UNAHOTELS Cusani Milano - via Cusani 13, Milano; UNAHOTELS Expo Fiera - via Keplero 12, Pero; UNAHOTELS Hotel Century Milano - via Fabio Filzi 25/B, Milano; UNAHOTELS Malpensa - via Turati 84, 20023 Cerro Maggiore; UNAHOTELS Mediterraneo - Via L. Muratori 14, Milano; UNAHOTELS Scandinavia Milano - Via G. B. Fauché 15, Milano; UNAWAY Contessa Jolanda Hotel & Residence Milano - via Murat 21, 20159 Milano; UNAWAY Hotel & Residence Quark Due - via Lampedusa 11/3, Milano; UNAWAY Linea Uno Hotel & Residence Milano - viale Monza 139, Milano; B&B Hotel Milano Sant'Ambrogio - via Degli Olivetani 4, Milano; Boutique Hotel Borgo Nuovo - via San Bernardo 36, Milano; Demidoff Hotel - via Plinio 2, Milano; Hotel Montini - via G. di Vittorio 39, Peschiera Borromeo; Hotel Parma - via Piero della Francesca 48, Milano; Meininger Milano Garibaldi - via Privata Calvino 11, Milano; Meininger Milano Lambrate - piazza Monte Titano 10, Milano; Ostello Bello Grande - via Lepetit 33, Milano; Ostello Bello - via Medici 4, Milano. I ristoranti (Epam) prendono parte a “Pets in the Restaurants by Cesar” Nei locali aderenti sarà possibile consumare un pasto accompagnati dal proprio cane e verrà fornito gratuitamente un welcome kit contente uno spuntino per il proprio amico a 4 zampe offerto da Cesar. Verrà inoltre distribuito un vademecum del bon ton per la corretta gestione del proprio cane in un ambiente condiviso, con consigli per rispettare le norme di igiene e di buona educazione.

I ristoranti aderenti sono: Taj Mahal Milano – via Porro Lambertenghi 23, Milano; Harry’s Bar – viale Dell’Innovazione 1, Milano; Mamma Lina – viale Monza 256, Milano; Lab Cafe – via Luigi Scrosati 9, Milano; Beda House – via Gioacchino Murat 2, Milano; Chiringuito Ortobello – piazzale dello Sport, Milano; Pizzeria Terraferma – via Melchiorre Gioia 63, Milano; Ristorante Myke – via Maurizio Quadrio 25, Milano; Myke Fish & Burger Bar – via Garigliano 6, Milano; Family Caffè – via Conservatorio 17, Milano; Handmade Piada Burger & Cakes – viale Bligny 45, Milano; Panzerotto del Senatore – via Giuseppe Mazzini 2, Milano; Jamaica – via Brera 32, Milano; Mediterranea Ristorante Brasserie – via Benedetto Marcello 93, Milano; Trattoria Da Abele – via Temperanza 5, Milano; Rocket Bar – via Elia Lombardini 1, Milano; Pasticceria Marchesi 1824 – via Santa Maria alla Porta 11/A, Milano; Pasticceria Marchesi 1824 – via Monte Napoleone 9, Milano; Zibo – via Francesco Novati 6, Milano; Antica Marina – via Antonio Nicola Porpora 162, Milano; Bar Il Cenacolo – via Giovanni Boccaccio 33, Milano; Aridaje Hostaria Romana – corso Concordia 2, Milano; Giulio Pane e Ojo – via Lodovico Muratori 10, 20135 Milano; Abbottega – via Lodovico Muratori 11, 20135 Milano; Casa Tua – via Bernardino Corio 3, Milano