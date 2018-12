Confcommercio, musica strumentale: business da 15 milioni a Milano

(IMPRESE-MILANO.COM) Milano - La musica strumentale mette Milano al centro dell’attenzione internazionale grazie alla Prima del Teatro alla Scala. Un settore che secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi crea un business per Milano di 15 milioni all’anno, su 32 milioni in Lombardia e 234 milioni in Italia.

Musica, le imprese in Lombardia

Tra produzione, riparazione e commercio di strumenti musicali la Lombardia è prima in Italia con 515 imprese specializzate attive su 2.250 e un peso di oltre un quinto sul totale nazionale, grazie soprattutto a Cremona (186 imprese, +5,7% in un anno, + 9,4% dal 2013) che è prima nella classifica delle province e Milano che è terza (127 imprese, +0,8% e +9,5%). Seguono Bergamo, Varese e Brescia con circa 60 imprese. Sono 601 le localizzazioni delle imprese lombarde che hanno più sedi e 2.675 in Italia. Danno lavoro a 762 persone in regione su 4.170 in Italia. Di questi 263 sono a Cremona e 170 a Milano.

Settore giovanile, con oltre una impresa su dieci under 35

Sono 54 su 515. Pesano i giovani imprenditori della musica strumentistica lombardi anche a livello nazionale, 54 sui 236 italiani. In particolare i giovani nel settore di strumenti e spartiti sono 15 a Cremona e 13 a Milano. Le donne sono sempre 54 su 515. Gli stranieri raggiungono 85 imprese, la metà circa sulle 165 imprese straniere nella musica strumentale in Italia.

In Italia. Tra le regioni seguono la Lombardia per numero di imprese, Emilia Romagna (182 imprese) e Marche (181). Tra le prime posizioni in Italia, anche Roma, seconda con 149 attività e Ancona al quarto posto con 109. Tra gli strumenti made in Italy sono tastiere, flauti, chitarre e arpe i più esportati dall’Italia nel mondo.

I territori più specializzati. Ai primi posti per produzione di strumenti musicali sono Cremona (179, 16% della produzione nazionale), Ancona (90) e Milano (64), per vendita al dettaglio Roma (98 imprese), Milano (47), Napoli (45) e per riparazione specializzata Roma e Milano (16 ciascuna). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati al terzo trimestre 2018, 2017 e 2013.