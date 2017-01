Confesercenti: "Milano capitale food non può lasciare l’Ortomercato ai clan"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - “Una città che si candida, dopo Expo, a diventare capitale mondiale del food non può mandare alla malora l’Ortomercato o peggio lasciarlo nelle mani della malavita organizzata e della delinquenza”. A lanciare l’appello – dopo l’operazione della Dda.che ha portato allo scoperto le infiltrazioni della ‘ndrangheta all’Ortomercato di Milano – è Andrea Painini, presidente di Confesercenti Milano. “Il tema della illegalità diffusa all’Ortomercato è purtroppo un problema ricorrente, è una zona franca da molti anni. Senza la volontà di affrontare un profondo cambiamento sarà difficile sradicare le infiltrazioni mafiose dal mercato milanese. L’unica strada praticabile che vedo è, oltre ad una profonda modernizzazione, l’apertura alla città, l’integrazione dell’Ortomercato col tessuto della metropoli: l’idea dell’architetto Boeri che, almeno fino ad oggi, non ha avuto fortuna. Solo così si potrebbe evitare che il mercato continui ad essere un corpo estraneo, lontano dagli interessi e dalla vita dei milanesi, campo aperto per le scorrerie della malavita. E naturalmente il progetto può essere aperto anche ai privati purchè il risultato finale non avvantaggi i pochi ma serva all’insieme della città. Fino ad ora nessun contato con l’azienda Sogemi o il Comune. Mi auguro che gli episodi di queste ore possano aiutare a ricostruire un rapporto con le associazioni del commercio, gli imprenditori e l’insieme della città”, conclude Painini”.