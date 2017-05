Confesercenti: Rebecchi presidente regionale. Painini: "Bene lotta al crimine"

Gianni Rebecchi

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Gianni Rebecchi, mantovano, giovane imprenditore nel settore del turismo, è stato eletto oggi nuovo presidente di Confesercenti Lombardia. ”Si completa così con la nomina di Rebecchi il quadro direttivo di Confesercenti, che aveva confermato alla guida di Milano, Andrea Painini. “Chiediamo la massima vicinanza della Regione a tutti i comparti che rappresentiamo. Serve progettualità e tutela per le piccole e medie imprese che operano nel settore del commercio, del turismo, della ricettività alberghiera e dei servizi. Vogliamo discutere con le istituzioni tutti i grandi temi che interessano da vicino il nostro mondo, a partire dalla sharing economy. Nostro obiettivo è puntare sulla innovazione, dialogando con le amministrazioni locali”, conclude Rebecchi.

Painini commenta l’inchiesta della Dea che ha coinvolto la catena di supermercati Lidl: “Pieno sostegno al lavoro della magistratura in questa necessaria opera di bonifica del mondo del commercio. La criminalità organizzata è particolarmente attiva in Lombardia e a Milano perché questa terra è tra le più dinamiche e ricche d’Europa. Mai abbassare la guardia, perché le attività di servizio e il mondo del commercio possono aprire le porte al riciclaggio e all’usura. Serve un’alleanza attiva tra tutto il mondo associativo, le istituzioni del territorio e le forze dell’ordine per sradicare il malaffare”, conclude Painini.