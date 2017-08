Confesercenti, sicurezza: incontro Painini-Cardona

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Andrea Painini Presidente di Confesercenti Milano ha incontrato il Questore di Milano Dr. Marcello Cardona. L’incontro svoltosi in un clima di grande cordialità è stato l’occasione per continuare i rapporti di proficua collaborazione tra gli esercenti milanesi e le Forze di Polizia. Molteplici sono state le tematiche affrontate alla presenza anche del Capo di Gabinetto Dott.ssa Paola Morsiani e del Responsabile dello Sportello Sicurezza dell’Associazione Raffaello Juvara, tra le quali ci si è soffermati in particolar modo sulla recente “circolare Gabrielli”, che riguarda le nuove direttive emanate dal Ministero degli Interni in materia di eventi pubblici e sicurezza. Painini, illustrando anche l’innovativo progetto di sicurezza condivisa che Confesercenti Milano lancerà a settembre, ha dichiarato a margine dell’incontro: “I recenti fatti di cronaca legati al terrorismo ci ricordano che il tema della sicurezza nei luoghi pubblici e nei locali è sempre di grande attualità, pertanto ci auguriamo che nel tempo un ambiente sicuro possa essere sempre più percepito come un valore aggiunto per il consumatore e per la collettività”.