Milano

Venerdì, 24 gennaio 2020 - 14:47:00 Confindustria: al via la corsa per la presidenza Confindustria, scelti i "saggi" che dovranno coordinare la designazione del presidente. In lizza due lombardi: Carlo Bonomi e Giuseppe Pasini

Carlo Bonomi (Assolombarda) Confindustria: al via la corsa per la presidenza (IMPRESE-LAVORO.COM) Roma – Confindustria ha avviato i passaggi necessari alla scelta del nuovo presidente. Sono stati scelti infatti i “saggi” che dovranno coordinare il processo che porterà il 26 marzo per la designazione del prossimo presidente. Si tratta di Andrea Tomat, 62 anni, presidente di Lotto Sport Italia; Andrea Bolla, 53 anni, presidente e amministratore delegato di Vivigas SpA, società che opera nel settore della vendita di gas naturale ed energia elettrica, ex presidente di Confindustria Verona e Maria Carmela Colaiacovo vicepresidente di Confindustria Alberghi. Bolla e Tomat vengono dal Nord Est, Colaiacovo dall’Umbria. I tre saggi consulteranno territori e categorie per capire chi tra i candidati potrà spuntarla, presentandosi poi al voto del consiglio generale. Per ora i candidati in corsa sono: Carlo Bonomi, Licia Mattioli, Emanuele Orsini e Giuseppe Pasini. Due i candidati lombardi: Bonomi – che risulta al momento favorito – e Pasini, alla guida degli industriali bresciani.