Congresso Pd, Alfieri: "In Lombardia lavoriamo per l'unità e per vincere"

Alessandro Alfieri

"Abbiamo davanti più di tre mesi di congresso in cui la porta dovrà rimanere spalancata. Ci dovrà essere un dibattito vero e partecipato per costruire politiche che aiutino chi ha pagato la crisi e diano una prospettiva di futuro ai più giovani. Chi vuole contrastare le proposte di Renzi lo faccia dentro il congresso: il Partito Democratico è un grande partito plurale e c’è spazio per tutte le posizioni”. Lo dichiara il segretario regionale del PD Alessandro Alfieri il giorno dopo l’Assemblea nazionale che ha dato il via al percorso congressuale del Partito democratico. In merito alle possibili ripercussioni che questa situazione potrebbe avere in Lombardia precisa: “Qui la situazione e' meno problematica. I rappresentanti istituzionali che stanno valutando di andare via sono pochissimi. In ogni caso spenderò tutte le mie energie per convincerli a rimanere dentro il partito. Ciò detto – aggiunge –, noi continueremo a lavorare sul territorio come fatto fino ad ora per preparare al meglio le future sfide che ci attendono. Maroni non guardi in casa d’altri e si occupi dei problemi della sua maggioranza. Che di grattacapi ne ha ben più di noi”.