Coni: Sala, progetto centro preparazione olimpico a Milano



Il Coni potrebbe prendere in gestione il centro sportivo Saini di Milano per trasformarlo in un centro di preparazione olimpico. Ne hanno parlato il sindaco Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e quello del Coni, Giovanni Malagò.



"Con Malago' abbiamo parlato della possibilita' che il Coni prenda in gestione il centro sportivo Saini, facendone un centro di preparazione olimpico simile a quello di Acquacetosa di Roma - ha spiegato Sala a margine di una conferenza stampa a Palazzo Marino -. Abbiamo parlato anche dell'Idroscalo, sono molto favorevole al fatto che il Coni abbia una presenza a Milano, su questo concorda anche Maroni".