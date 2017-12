Co.Nord, Borgosesia sperimenta lavori socialmente utili per studenti “sospesi"

“Nei giorni scorsi, nel Comune di Borgosesia (Vc), è stato perfezionato il provvedimento che il Comune ha deciso di attuare, in convenzione con l’Istituto Lancia di Borgosesia, per accogliere i ragazzi “sospesi” da scuola. Nello specifico si tratta di un provvedimento che ha finalità principalmente educative ideato insieme alla dirigenza scolastica dell’Istituto Lancia destinato ai ragazzi che subiscono provvedimenti disciplinari a scuola e che dovranno impiegare il tempo della “sospensione” rendendosi utili per la città con attività socialmente utili sul territorio. "Con questo progetto - spiega Paolo Tiramani vice presidente vicario di Co.Nord e sindaco di Borgosesia - condiviso tra pubblica amministrazione, istruzione scolastica, famiglia e studenti intendiamo avviare un percorso che partendo dai più giovani porti sempre più allo sviluppo di un maggiore senso civico nella collettività. Con tutti gli indiscussi benefici che siamo certi questo tipo di approccio comporterà”.