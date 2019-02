Consigliera Pd minacciata in tv: "Sgozzate la cagna comunista"

Una consigliera milanese del Pd, Diana De Marchi, e' stata minacciata mentre partecipava a una trasmissione tv su un'emittente locale. A renderlo noto e' la stessa consigliera, tramite la sua pagina Facebook: "Lunedi scorso, mentre partecipavo ad una trasmissione televisiva a Telenova, e' stato inviato alla giornalista Adriana Santacroce un messaggio molto grave contro di me. Stavamo discutendo del processo a Salvini ed e' arrivato questo 'Sgozzate quella cagna comunista e parassita'. La Digos sta gia' facendo le opportune verifiche". La De Marchi ha poi spiegato i motivi che l'hanno spinta a denunciare pubblicamente: "Dopo averci riflettuto a lungo ho deciso di denunciare anche pubblicamente la cosa, perche' e' necessario fermare immediatamente ogni forma di violenza, anche verbale, sempre piu' diffusa nei social, soprattutto contro le donne, e pericolosamente incline a degenerare in aggressione fisica. In questo momento storico, e lo dico con tristezza, sono spesso proprio i politici - ministri, parlamentari ecc. - a usare un linguaggio aggressivo, violento, a sfondo xenofobo o peggio razzista, contro le minoranze e gli avversari". Infine, conclude la consigliera, "non possiamo stupirci se poi qualche mente debole o esaltata, influenzata da tale deriva verbale, cerca di passare dalle parole ai fatti. Richiamo dunque chi spesso trascende nei suoi discorsi e nei suoi messaggi a un maggior senso di responsabilita'".

Le colleghe ed i colleghi consiglieri del Pd esprimono solidarietà a De Marchi: "Il Gruppo Consigliare del Partito Democratico si stringe attorno a Diana, esprimendole tutta la propria solidarietà e vicinanza. L'intransigenza di Diana nel difendere i diritti civili e sociali e le sue battaglie per le Pari Opportunità, oltre che nel combattere la violenza contro le donne, danno evidentemente fastidio. Con ancora più forza, allora, sosterremo Diana nella sua attività di Consigliera e Presidente della Commissione Pari Opportunità".