Consiglio comunale dà cittadinanza onoraria a Nasrin Sotoudeh

Il Consiglio comunale di Milano ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria all'avvocatessa iraniana e attivista per i diritti civili, Nasrin Sotoudeh. La donna e' stata condannata lo scorso marzo a 33 anni di carcere proprio per il suo impegno. L'avvocatessa e' stata insignita nel 2012 del premio Sakharov dal Parlamento europeo. Tante iniziative per la sua liberazione. Nella citta' di Milano l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale hanno tenuto il 18 aprile una manifestazione pubblica di solidarieta', a cui hanno partecipato oltre 200 avvocati che hanno indossato la toga davanti al Consolato iraniano di Milano.