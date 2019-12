Consiglio Lombardia costa 2,42 euro a cittadino, cifra più bassa in Italia

Con 55 voti a favore, sette contrari e un astenuto, questa mattina l’aula lombarda ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2021-2022 per il funzionamento del consiglio regionale. Il documento (relatrice la vicepresidente del Consiglio regionale in quota Lega Francesca Brianza), conferma che l'assemblea costa sempre meno ai cittadini senza tagliare i servizi. “Come da indirizzo dell’Ufficio di Presidenza, che ha approvato all’unanimità questo provvedimento lo scorso 28 ottobre – ha sottolineato Brianza - sono molte le attività in divenire che vedranno il Pirelli nella sua centralità e nella sua importanza, sempre più aperto, sempre più disponibile, sempre più trasparente nei confronti della gente e delle associazioni, sempre più disposto a rispondere alle istanze che arrivano dall’esterno e che qui devono e possono trovare accoglimento. Per il 2020, tra le numerose iniziative in programma, si terranno molti eventi celebrativi dei cinquant’anni di Regione Lombardia e dei sessant’anni del Palazzo Pirelli”.

Vorrei sottolineare – ha messo in evidenza Brianza nella sua relazione - l’impegno che il Consiglio regionale ha preso e continua a sostenere nei confronti dei giovani con l’obiettivo di avvicinarli sempre di più all’Istituzione. Infatti attualmente oltre trenta tirocinanti stanno svolgendo tirocini curriculari ed extracurriculari presso la nostra sede di Milano e presso la sede di Bruxelles”.

La vicepresidente, oltre ad aver garantito che “nel corso della gestione, si procederà a un costante monitoraggio della spesa all’atto dell’assunzione degli impegni per garantire il rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica”, ha ricordato “che sullo schema di bilancio in esame è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso l’11 novembre 2019, che ha sancito la coerenza interna ed esterna, la congruità e l’attendibilità delle previsioni di bilancio”. Da parte sua l'altro vicepresidente, Carlo Borghetti, ha sottolineato: “I numeri di questo bilancio, oltre a confermare lo sforzo del Consiglio verso il contenimento delle spese, senza riduzione delle funzioni, ci rendono consapevoli della molteplicità e della varietà delle iniziative promosse. Due le finalità che perseguiamo: dare un supporto adeguato alle strutture e sostenere le attività rivolte a studenti e cittadini, come il programma per le scuole, i concerti musicali, gli eventi legati al Palazzo aperto”. Borghetti ha, inoltre, ricordato gli sforzi che porteranno Palazzo Pirelli a essere nel 2020 plastic free, “pur confermando una spesa pro capite di 2,42 euro a residente, la più bassa in tutta Italia”. Il presidente della commissione consiliare Bilancio, Marco Alparone (FI), ha commentato il provvedimento ricordando che “l’impronta del Consiglio va nella direzione di un rapporto aperto e trasparente verso i cittadini. Anche l’estensione della riduzione dei vitalizi ai consiglieri delle passate legislature va nel senso di un comune sforzo per il bene comune”.