Consiglio Notarile di Milano: rinnovate le cariche consiliari

Si è insediato in data odierna il nuovo ConsiglioNotarile di Milano, che rappresenta 543 notai lombardi, sotto la guida delPresidente Ignazio Leotta. Con l'Assemblea del Collegio dello scorso 23 febbraio è stata definita lacomposizione del Consiglio, che vede tre quote rosa, delle quali due dinuova nomina.

Sono stati eletti quali nuovi componenti del Consiglio i notai Paola Casalie Dario Restuccia, entrambi con sede in Milano, Francesca Gasparro con sedein Corsico (Milano) ed Enrico Masini con sede in Peschiera Borromeo(Milano). Al notaio Carlo Saverio Fossati è stato affidato l'incarico diTesoriere.Per l'anno in corso il Consiglio Notarile di Milano risulta pertanto cosìcomposto:

- Presidente: Ignazio Leotta

- Segretario: Carlo Munafò

- Tesoriere: Carlo Saverio Fossati

- Consiglieri: Patrizia Antognazza, Paola Casali, Francesca Gasparro, LucaIberati, Carlo Marchetti, Enrico Masini, Piercarlo Mattea, Dario Restuccia.

"Desidero ringraziare i Consiglieri uscenti per l'impegno con cui hannoricoperto questa carica negli anni - commenta Ignazio Leotta, Presidente delConsiglio Notarile di Milano - e dare il benvenuto ai nuovi arrivati, nellacertezza che sapranno contribuire con entusiasmo e competenza ai molteplicicompiti ai quali il Consiglio è preposto".