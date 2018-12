Consiglio regionale: Fasano nuovo segretario, vince il presidente Fermi

di Fabio Massa

Sarà Mauro Fasano il nuovo segretario generale del consiglio regionale lombardo. Il presidente Alessandro Fermi, di Forza Italia, ha così vinto la sua partita: Fasano entrerà in ruolo a partire dal 1 gennaio 2019. La partita sul segretario del Consiglio era stata particolarmente complessa, con bracci di ferro tra Lega e azzurri che – di fatto – si è protratto per mesi e che ha visto vincitore il presidente del Consiglio. Mauro Fasano è entrato come dirigente in Regione Lombardia nel dicembre del 1992, attualmente ricopre gli incarichi di direttore vicario dell'Unità Organizzativa Politiche e Strumenti per l'Ambiente e direttore vicario ad interim dell'Unità Organizzativa Sviluppo sostenibile e tutela risorse dell'ambiente. Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze e biologia forestali all'Università della Tuscia nel 1986.