Consiglio regionale: opposizione chiede dimissioni Savoini da Corecom

Tutti i gruppi di opposizione in Consiglio regionale Lombardia chiedono le dimissioni di Gianluca Savoini dal Corecom. I capigruppo del Pd, Fabio Pizzul, del Movimento 5 stelle, Marco Fumagalli, dei Lombardi civici europeisti, Elisabetta Strada e di + Europa, Michele Usuelli hanno inviato oggi una lettera al presidente del Consiglio, Alessandro Fermi, in cui definiscono ''necessarie le immediate dimissioni'' di Gianluca Savoini da vicepresidente del Corecom, l'organismo che a livello regionale svolge funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazioni. ''Le notizie di stampa di questi giorni- si legge nella lettera- hanno portato alla ribalta presunte attività di Gianluca Savoini quale promotore di tentativi di procacciare proventi illeciti per finanziamenti politici - senza voler giudicare il rilievo penale di tali fatti, che spetta ad altre autorità valutare - che poco si addicono al necessario comportamento atto a garantire la neutralità necessaria per il ruolo ricoperto nel Comitato in qualità di vice presidente. Consapevoli che il profilo di possibile intermediario politico che emerge dalle ricostruzioni giornalistiche e ha indotto la magistratura a aprire un'inchiesta, può recare grave danno all'autorevolezza e terzietà che il Corecom è chiamato a garantire''. ''Per queste ragioni- affermano i capigruppo di opposizione in consiglio regionale- per tutelare la credibilità e l'autorevolezza del Corecom, chiediamo le immediate dimissioni di Savoini. Al presidente Fermi chiediamo di svolgere il ruolo di tutela di un organismo centrale nel governo dell'informazione, mettendo in campo le iniziative necessarie a tutelarne l'immagine''.