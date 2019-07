Consolato Generale USA a Milano: celebrazione al Museo della Scienza

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”: celebrazione ufficiale Festa dell’Indipendenza 2019 organizzata dal Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano con la Console Generale degli Stati Uniti, Elizabeth Lee Martinez

Il Museo è una sede particiolarmente adatta alle celebrazioni di quest’anno, in cui ricorrono anche il 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna, avvenuto il 20 luglio 1969, e il 500esimo anniversario della morte di Leonardo Da Vinci.

Nella sezione dedicata allo Spazio, il Museo ospita un frammento di roccia lunare, portato a terra dalla missione Apollo 17, un esempio della relazione speciale tra Italia e Stati Uniti.

Leonardo Da Vinci scrisse nel 1510, una pagina dedicata alla Luna, nella quale teorizzava che la Luna fosse in grado di rflettere la luce perché la sua superficie era ricoperta di acqua. Avanzare una simile ipotesi nel XVI secolo, cioè prima della formulazione di Copernico, richiedeva una forte immaginazione e anticipava ciò che sarebbe accaduto molti secoli dopo, nel 1969, quando l’astronauta americano Neil Armstrong, il primo uomo ad atterrare sulla Luna, camminò là dove l’immaginazione di Da Vinci era arrivata più di quattrocento anni prima.

Elizabeth Lee Martinez, Console Generale degli Stati Uniti a Milano, ha dichiarato ad Affaritaliani.it: "Ci sono molti progetti fra i nostri due paesi. Progetti di tipo commerciale, per attrarre gli investimenti americani qui in Italia ma anche per portare gli investimenti italiani negli Stati Uniti. Esistono poi anche scambi educativi di studenti e professori. Ci sono programmi di American studies in molte università come Genova e Venezia. C’è un legame molto stretto tra i nostri due paesi. L’Italia quindi è un Paese interessante per gli Stati Uniti e lo si può vedere anche dal numero di turisti che ogni anno vengono qui”.

Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”, ha detto ad Affaritaliani.it: "È un evento che ormai si ripete negli anni. C’è infatti una forte amicizia tra noi e gli americani. Questo in particolare è un anno speciale perché siamo nel pieno delle celebrazioni leonardiane. Alla fine dell’anno inaugureremo inaugureremo una sezione importantissima il più grande investimento fatto al mondo per le celebrazioni leonardian,e con le nuove gallerie che apriranno fra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. È anche l’anno in cui ricorrono i 50 anni dallo sbarco della luna. Noi conserviamo un frammento di roccia lunare e la sezione nostra dello spazio è stata inaugurata da Eugene Cernan, un caro amico e l’ultimo uomo a mettere piede sulla luna con l’Apollo 17. Quindi un momento di emozione e di simboli, ma anche un momento molto concreto che testimonia un’amicizia fra popoli diversi, e allo stesso tempo molto simili nelle aspirazioni, e che in futuro avranno ancora molte cose da fare insieme"