Consumi droga buona? La Regione finanzia i controlli di drug checking

A volte ci sono delle cose che superano il paranormale. L'altro giorno in consiglio regionale, come ci informa MilanoToday, è passato grazie al parere positivo della giunta regionale nella persona dell'assessore Cambiaghi, un emendamento di Michele Usuelli di +Europa. Che cosa dice questo emendamento? Che la Regione stanzia 100mila euro per finanziare il "drug checking" fuori dalle discoteche e da altri luoghi di divertimento. Che cos'è il drug checking? E' molto semplice: è un test che "valuta" che cosa c'è dentro una sostanza stupefacente che si è acquistata. In pratica, Regione Lombardia ha deciso di finanziare un test per capire se in discoteca si è comprata roba buona o roba non buona. Come se, peraltro, uno che si piglia una pasticca in discoteca prima di mettersela sulla lingua o di fumarsi una qualche sostanza, andasse fuori dalla discoteca, facesse un test chimico, e poi decidesse di calarsela o no. Io dico che è una roba paranormale. Non tanto per chi, come il consigliere che l'ha proposta, essendo radicale, coerentemente va sulla propria linea. Ma soprattutto per una giunta a trazione leghista che, fino ad oggi, si è spesa per dare l'immagine di contrasto senza se e senza ma alla droga, alla sua diffusione. E non al consumo consapevole e controllato della stessa. Chissà chi lo dirà a Matteo Salvini.

