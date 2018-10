Conte a Milano nel tempio delle start up: visita al Talent Garden. Foto-video

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell’ambito della giornata dedicata innovazione, ha visitato ieri il Campus di Talent Garden in via Calabiana 6 a Milano.

Nel corso della visita il Premier, accompagnato da Davide Dattoli, founder e CEO di Talent Garden, e Lorenzo Maternini VicePresidente di Talent Garden, ha incontrato: Giovanni Tamburi, socio di Talent Garden e tra i più importanti investitori italiani che, al fianco di operazioni su grandi e storiche realtà industriali italiane, da tempo investe con attenzione in promettenti start up pensando al futuro del sistema economico italiano, e alcune interessanti start up innovative. Tra queste eccellenze che risiedono all’interno di Talent Garden: MDOTM (https://www.mdotm.eu/), Clairy (https://clairy.com/it/), The Fablab (https://www.thefablab.it/), Supermercato24 (https://www.supermercato24.it/), Quick Algorithm (http://www.quickalgorithm.com/about.html).

Durante la visita allo spazio, Dattoli ha inoltre illustrato al Premier Conte gli importanti progetti in cui Talent Garden è impegnata in questo momento: lo sviluppo del progetto dell’Italian Innovation HUB di San Francisco, avviato su richiesta e in jv con Cassa Depositi e Prestiti per connettere l’ecosistema Italiano con quello della Silicon Valley per aiutare imprese e università a attrare capitali e sviluppare competenze con il centro mondiale della tecnologia; l’inaugurazione del Talent Garden Dublino, che avrà luogo proprio domani all’interno della Dublin City University con le massime autorità locali, un importante tassello nella crescita di Talent Garden che raggiunge così 23 sedi in 8 paesi Europei. Ha presentato inoltre la Talent Garden Innovation School, che con i suoi corsi e programmi di educazione nel campo dell’innovazione digitale, con un focus importante su coding, data, design, marketing e business ha portato fino ad ora il 98% dei suoi studenti ad entrare nel mondo del lavoro nei primi 3 mesi dopo il corso. Ultimo, ma non meno importante, ha presentato la prossima straordinaria edizione di Futurland, la tech conference internazionale che alla sua seconda edizione ospiterà il 15 e 16 novembre i grandi nomi del mondo dell’innovazione internazionale per la prima volta in Italia che si confronteranno portando la loro esperienza in conferenze, dibattiti, workshop e dimostrazioni applicate a diversi settori, per far scoprire i benefici e i cambiamenti che le innovazioni legate alle tecnologie emergenti genereranno nella gestione del business, dei processi produttivi e organizzativi per le imprese italiane.

Davide Dattoli, al termine dell’incontro, ha dichiarato: “E’ stato per noi un onore accogliere il Primo Ministro nel nostro Campus. La nostra missione ultima è quella di favorire l’accelerazione alla crescita dell’ecosistema dell’Innovazione Italiano anche attraverso l’importante e continuo dialogo con le Istituzioni, così cruciali per la creazione di un ecosistema favorevole. Crediamo che la scelta da parte del Primo Ministro del Governo Italiano di farci visita sia un segnale importante di come l’Innovazione sia sempre più considerata realmente strategica per il Paese e di come Talent Garden ne sia un HUB nevralgico per lo sviluppo nazionale e internazionale grazie alle sue sedi nel Paese e in Europa ”.

***

Talent Garden è la piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale. Nata nel 2011 a Brescia, ha l’obiettivo di favorire la crescita di imprenditori, professionisti e aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole e medie realtà alle grandi Corporate attraverso la condivisione di spazi, realizzazione di attività di formazione e programmi di networking. Un modello che si è rapidamente esteso in Europa e che oggi ha portato la società ad essere presente in 18 città e 8 Paesi europei diventando leader europeo del suo settore. Questo anche grazie all’entrata nel capitale sociale, due anni fa, di TIP – Tamburi Investment Partners e da alcune importanti famiglie di imprenditori italiani.