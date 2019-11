Conte torna a Milano: incontri con Sala e le imprese

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi in visita a Milano. Questo il programma, come reso noto da Palazzo Chigi: alle 10.30 intervento alla prima tappa di 'Asset - L'Intelligence per le imprese' a Palazzo Reale. A seguire, incontro con il sindaco Beppe Sala e la Giunta municipale, Palazzo Marino con a seguire punto stampa. Nel pomeriggio intervento al Forum Internazionale sulla Forestazione in Triennale.