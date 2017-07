Pietro Bussolati e Beppe Sala

Continua la lotta Sala-Bussolati. Ora è botta risposta sui migranti





"Prima di dire una cosa bisogna sapere come la farai, la gente è stufa degli annunci politici. Non dico che il pensiero di Renzi sia sbagliato, dico che queste cose si dicono quando si sa cosa fare, altrimenti le prenderemo ancora". Cos il sindaco di Milano Beppe Sala nel corso del suo intervento a un convegno organizzato dalla Cgil a Milano.



Sala è dunque tornato sull'uscita del segretario Pd Matteo Renzi, che aveva suggerito "aiuti a casa loro" per far fronte al fenomeno immigratorio. A Milano la situazione e' ancora sotto controllo: è più un problema di prospettiva. Dobbiamo passare oltre il tema della pura accoglienza. Se anche a Milano non troviamo le condizioni per inserirli rapidamente in un sistema di vita normale, e' una partita persa", spiega Sala.

"Matteo Renzi sulla cooperazione internazionale ha messo 120 milioni di euro per il 2016, portati a 240 milioni nel 2017 e a 360 nel 2018. Questo rispetto agli 0€ lasciati da Berlusconi, Tremonti e Salvini. Questi sono fatti oltre le polemiche". Così il segretario metropolitano, Pietro Bussolati, scrive su Facebook.