Continua Natale in Regione Lombardia, gli eventi gratuiti del week end

Aggregazione, magia e puro divertimento per i bambini grazie al Natale a Palazzo Lombardia. Non solo il week end ma solo per questa settimana il divertimento è prolungato anche a lunedì 6 gennaio dalle ore 10.30 alle 18.30 (pausa dalle ore 12.30 alle 14.30), i bambini e le famiglie potranno divertirsi e giocare insieme con i giochi messi a disposizione da Assogiocattoli nell’ambito dell’iniziativa “Gioco anch’io”. Lo Spazio N3 diventerà un’area giochi in cui i bambini potranno divertirsi a diventare dei piccoli maghi partecipando all'Accademia di Magia.

Ogni domenica fino al 19 gennaio 2020, presso l’Auditorium Testori alle ore 15:30, ampio spazio sarà dedicato alle rassegne cinematografiche, organizzate in collaborazione con il Museo Interattivo del Cinema (MIC), domenica 5 Gennaio verrà proiettato "Sing". Le proiezioni sono aperte al pubblico, gratuite fino a esaurimento posti.

“Bosco illuminato”: grazie ad Ersaf – l’ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste, in piazza saranno posati degli alberi di diverse dimensioni che verranno poi ripiantumati o riportati in vivaio per essere curati in previsione del prossimo anno.

In Piazza Città di Lombardia continua inoltre anche la rassegna cinematografica serale sotto le stelle, sullo schermo posizionato accanto alla pista di pattinaggio alle ore 21.00, un’emozione unica, da vivere a pieno grazie al connubio di divertimento e animazione