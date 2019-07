Contro il degrado di Piazza Duca d'Aosta arriva il Mercato Centrale Milano

IMPRESE-LAVORO.COM – Sembra ormai deciso. Mercato centrale Milano sarà un mercato coperto innovativo e contemporaneo, con banchi di artigiani e produttori dove fare la spesa, avrà anche un ristorante, una caffetteria e un grande dehors in cui si susseguiranno una serie di attività culturali. Un modo forse per contrastare il degrado che circonda la Stazione Centrale. L’apertura a Milano è prevista entro la fine del 2019, negli spazi della Stazione Centrale in piazza IV Novembre. Il format è nato nel Mercato di San Lorenzo a Firenze nel 2014: due anni dopo ha aperto anche a Roma all’interno di Stazione Termini e ad aprile inaugurerà anche a Torino, a Porta Palazzo. Ma la tendenza è consolidata, basta osservare ciò che accade nelle grandi città d’Europa, da Barcellona a Lisbona. Mercato Centrale a Milano aprirà all’interno di uno spazio di 4.400 mq nella Stazione Centrale, sarà suddiviso su due piani. In questi spazi prenderanno posto 20 banchi di artigiani del gusto con la migliore offerta gastronomica del territorio locale, regionale e nazionale, il ristorante, la caffetteria e un dehors. L’idea è quella di inserire Mercato Centrale in un progetto di riqualificazione di una zona ad oggi poco vissuta della città creando un forte legame con il quartiere, gli enti e le istituzioni, attivando un fittissimo calendario di eventi culturali che vadano oltre il food: mostre, presentazioni di libri, installazioni, laboratori, incontri. Qui sarà possibile fare la spesa e mangiare, scegliendo direttamente dai banchi, sedendosi ai tavoloni centrali e ordinando quindi da bere.