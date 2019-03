Convegno TCI: L’Italia che si prende cura dell’Italia

Il Touring Club Italiano organizza per il 14 marzo un convegno dal titolo “L’Italia che si prende cura dell’Italia”. Un’iniziativa per dare voce e visibilità a tutti quei soggetti che “si prendono cura” dell’Italia e per condividere e dettare una linea d’azione comune.

L’incontro si terrà il 14 marzo dalle 9 alle 13 ed è aperto a tutti i cittadini che vogliono diventare soggetti attivi della politica, nel senso più ampio del termine, per rendersi visibili come soggetto collettivo, rappresentando un’alternativa all’Italia del rancore, del risentimento, dell’egoismo e dell’incuria.

I promotori dell’iniziativa sono il Touring Club Italiano e Fondazione Cariplo che, con la collaborazione scientifica di Labsus, hanno invitato a Milano le grandi Associazioni (FAI, Legambiente, Caritas, Slow Food, CAI) per il lancio di un MANIFESTO COLLETTIVO che invita cittadini e Istituzioni ad attivare percorsi di formazione e attuazione di quella cultura della sussidiarietà (prevista dall’art. 118, ultimo comma della Costituzione) che può favorire una concreta tutela dell’immenso patrimonio italiano, dando così fiducia e senso di appartenenza ad una comunità nazionale che ne ha sempre più evidente bisogno.