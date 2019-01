Primarie Pd Milano: vince Zingaretti, 2° Martina, male Boccia

"Chiudiamo la fase di voto nei circoli con soddisfazione, per un’affluenza positiva che - soprattutto se confrontata con quella registrata a livello nazionale - dimostra vivacità e voglia di partecipare da parte degli iscritti di Milano Metropolitana. È chiaro che da adesso al 3 marzo bisognerà lavorare insieme, raccogliendo lo spirito positivo e ricco di spunti di questa fase, per rendere il più possibile partecipate le primarie. Ma un grazie lo voglio dire soprattutto ai tanti militanti e volontari impegnati nelle operazioni di voto di questi giorni, perché sono il simbolo di chi ci crede e si impegna per un Partito che è ad oggi l’unico che coinvolge e interroga i suoi iscritti nei processi decisionali".

Così la segretaria metropolitana del Pd Milano, Silvia Roggiani, commenta i risultati delle convenzioni di circolo che si sono concluse ieri, mercoledì 23 gennaio.

L’affluenza al voto degli iscritti a Milano Metropolitana si assesta al 58,5%.

In città e area metropolitana, dove hanno votato un totale di 167 circoli, le percentuali risultano così ripartite fra i sei candidati: Giachetti 20%, Martina 33,7%, Boccia 1,4%, Zingaretti 43,7%, Corallo 0,8%, Saladino 0,4.

A Milano città, invece, le percentuali sono così suddivise: Giachetti 21,2%, Martina 29,5%, Boccia 2,4%, Zingaretti 45,3%, Corallo 1%, Saladino 0,6.

Sul sito www.pdmilano.eu sono disponibili i risultati delle convenzioni nei singoli circoli di Milano Metropolitana.