Coop sociali contro la Regione Lombardia: "Servizi a rischio"

Lombardia, Coop in agitazione contro la Regione

Le coop lombarde sono in agitazione. Come spiega il Corriere della Sera, le cooperative sociali lombarde denunciano un "buco" da 10 milioni di euro per centri diurni per disabili, Rsa, comunità terapeutiche e gli altri servizi socio-sanitari accreditati con la Regione. Un buco dovuto al taglio indiretto dei loro budget erogati dall’Ats dopo l’aumento dell’Iva al 5% per realtà prima esentate, dal primo gennaio 2016.

"Buco da 10 milioni, servizi a rischio"

"Una quota che ricade totalmente su di noi" ha dichiarato Valeria Negrini, presidente di Alleanza Cooperative Lombardia Welfare, al Corriere. "Solo perché la Lombardia è l’unica regione italiana a definire i finanziamenti Iva inclusa". Le risorse, nonostante le rassicurazioni della Regione, al momento non si trovano. E i servizi sono a forte rischio.