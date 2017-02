Milano/ Coordinamento Lombardia Popolare, Colucci e Capelli: "Gruppo unito"

Coordinamento Lombardia Popolare, Colucci e Capelli: "Gruppo unito"



“Il nostro Gruppo regionale si conferma unito e certo di provare l’attrattività del nostro progetto politico anche alle imminenti elezioni amministrative. Il tutto con i piedi ben saldi nel solco della tradizione liberale e popolare alternativa alla sinistra e non solo: un Europa più giusta, politiche di sostegno alla famiglia e ai più deboli, aiuto alle imprese perché creino lavoro”. Questo il messaggio ribadito dai consigliere regionali di Lombardia Popolare al termine della riunione del coordinamento regionale che si è svolta questa mattina presso la nuova sede milanese di via Vincenzo Monti. A darne l’annuncio sono il coordinatore lombardo, Alessandro Colucci e il capogruppo in Regione, Angelo Capelli.

“Gli articoli e le voci che circolano – sottolinea Colucci – non fanno altro che rafforzare l’unità del nostro partito e renderci ancora più certi della positività del progetto politico che abbiamo lanciato in questi anni. Con Lombardia Popolare abbiamo, infatti, chiarito una volta per tutte il nostro posizionamento, le elezioni di Milano e il nostro quotidiano sostegno all’azione politica del Giunta lombarda sono la testimonianza tangibile della nostra collocazione. Collocazione e modello che intendiamo replicare nelle prossime amministrative, ovviamente a fronte della reale volontà degli alleati di costruire programmi condivisi e scommettere su candidati moderati, senza cedere ad inutili e deleteri estremismi”.

“In questi anni il modello lombardo – conclude il capogruppo Capelli – ha permesso di rafforzare e far emergere i valori e i principi alla base di tutta la coalizione. A partire dalla necessità di credere in un Europa capace di accettare il cambiamento, fino arrivare alla priorità di sostenere la famiglia attraverso interventi sempre più forti e concreti, come può essere l’introduzione del Fattore Famiglia Lombardo, senza dimenticare l’attenzione al mondo imprenditoriale e soprattutto alla piccola e media impresa, spina dorsale dell’economia lombarda. Queste crediamo siano le basi da cui proseguire nella creazione delle future alleanze alle prossime amministrative e alle regionali che per il buon lavoro fin qui svolto e il programma ancora da attuare dovranno svolgersi alla scadenza naturale della legislatura”.