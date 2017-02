Coppia dell'acido, lite per il figlio: tra Martina e Alex ora è gelo

Alexander Boettcher e Martina Levato

Coppia dell'acido, Martina Levato e Alexander Boettcher in udienza per l'affidamento del figlio

Martina Levato non vuole rinunciare al figlio che ha avuto dal suo ex compagno Alexander Boettcher, con la quale ha organizzato una serie di aggressioni con l'acido messe a segno alla fine del 2014. L'appello dell'ex studentessa della Bocconi ai giudici della sezione famiglia e minori della Corte d'Appello è finalizzato a vedere ribaltata la sentenza del tribunale dei minorenni che a ottobre si è espresso per togliere il figlio alla coppia e affidalo in adozione ad una famiglia estranea. L'udienza si è svolta a porte chiuse e vi ha preso parte anche Boettcher: a quanto risulta, i due si sono completamente ignorati.

"Ho molto riflettuto e non ho risentimenti verso il Tribunale che mi ha strappato mio figlio, ma non smetterò mai di lottare per il mio bambino", ha affermato la giovane, che desidererebbe essere collocata assieme al bimbo all'Icam. Il suo avvocato Laura Cossar ha chiesto una nuova perizia sulla capacità genitoriale di Martina. Diversa la linea di Boettcher, a sua volta presente all'udienza, che ha ribadito la volontà che il figlio vada alla nonna paterna, mentre il sostituto procuratore è rimasto fermo sulla conferma dello stato di adozione richiesto dal tribunale dei minori.