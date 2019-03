Coppia di anziani trovati morti, si indaga

I cadaveri di una donna di 76 anni e del suo compagno di 82 sono stati trovati nel loro appartamento in via Taormina, a Milano. Si indaga sulle ragioni del decesso.

Attorno alle 15.40 il custode dello stabile ha chiamato la polizia perche' dall'abitazione della coppia proveniva un forte odore. Una volta che le forze dell'ordine sono entrate nell'appartamento è stata fatta la macabra scoperti. I due anziani si trovavano in camera da letto ed erano sotto le coperte. Non risultano traumi evidenti e la casa pare essere in ordine. Difficile risalire al giorno del decesso. Gli investigatori non escludono alcuna possibilita', neppure quella dell'omicidio-suicidio.