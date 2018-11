Corona: accordo con Nina Moric per affidamento congiunto figlio

Corona: accordo con Moric per affidamento congiunto figlio

Manca solo la ratifica dei giudici della Corte d'Appello sezione famiglia di Milano, ma l'intesa c'e'. Il figlio 16enne di Fabrizio Corona e di Nina Moric viene dato in affidamento congiunto al papa' e alla mamma, con un giorno alla settimana riservato alla madre di lui e nonna del ragazzo, Gabriella Privitera. Nell'accordo, c'e' anche che un po' piu' del suo tempo il ragazzo lo trascorrera' con la Moric, visti gli impegni di lavoro dell'ex fotografo che oggi ha annunciato anche una prossima una collaborazione col sito del 'Fatto Quotidiano'.

Fino ad ora, il ragazzo era stato affidato dai giudici del Tribunale di Milano alla nonna (presente oggi in aula), ma le parti hanno presentato ai giudici della Corte d'Appello le carte che sanciscono il nuovo accordo. "Sono molto contento, finalmente abbiamo trovato un accordo di pacificazione", ha detto Corona che, prima dell'udienza, si e' intrattenuto a lungo con la ex moglie, chiacchierando in tutta serenita'. Emozionata e soddisfatta anche la modella croata: "Finalmente mio figlio torna a casa dopo tre anni di sofferenza". I rapporti tra i due, dopo anni di turbolenze, si sono rasserenati quest'estate quando sul profilo Instagram di Corona sono apparse le foto di una 'reunion' familiare in nome dell'affetto per il figlio. In precedenza, la Moric aveva usato coi media parole molto dure nei confronti della mamma di Corona, accusandola di non farle avere contatti col ragazzino. Le due donne oggi hanno parlato in un clima amichevole e anche tra loro sembra essere tornato un clima tranquillo, cosi' come tra Nina e Fabrizio.