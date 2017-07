Corona, ex re dei paparazzi in Aula chiede di uscire dal carcere



Fabrizio Corona torna a parlare. Questa volta perchè dice di non farcela più a stare in carcere e chiede di uscire. Vuole riprendere a scontare le sue condanne in affidamento in prova ai servizi sociali. Istanza che, a quanto hanno detto i suoi legali, gli avvocati Ivano Chiesa e Luca Sirotti, l'ex re dei paparazzi ha ribadito anche questa mattina davanti ai giudici del Tribunale di Milano. Corona vorrebbe anche che fossero dissequestrati i circa 2,6 milioni di euro trovati nel controsoffitto di casa della sua collaboratrice Francesca Persi e in due diverse cassette di sicurezza in Austria e nella casa di via De Cristoforis.



Corona era finito in carcere lo scorso ottobre proprio per quei contanti trovati dalla polizia, ma il 12 giugno è stato condannato a un anno dai giudici della prima sezione penale di Milano, che lo hanno invece assolto dalle accuse principali, tra cui l'intestazione fittizia di beni, per la quale era state emessa la misura cautelare.