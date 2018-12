Corona, furto in casa alla Vigilia: "Mi faccio 30 anni di galera..."

Non solo il furto ma anche i danni, ovvero martellate alle pareti e quadri staccati dal muro. E gli hanno anche aperto i regali di Natale che erano sotto l'albero. E' la brutta sorpresa che Fabrizio Corona si e' ritrovato rientrando nella sua casa milanese nella notte tra il 23 e il 24, dopo una serata di lavoro in un locale. E lui ha filmato il risultato del raid dei ladri e postato le immagini sui propri profili social commentando "Anche il giorno di Natale mi sono entrati in casa". E "prima o poi mi faccio 30 anni di galera. A meno che la legge Salvini non mi salvi", con evidente riferimento alla legge sulla legittima difesa. Tra le immagini anche quelle relative ai cassetti in camera da letto dove mani ignote avevano rovistato. Sono entrati anche in camera da letto dove hanno rovistato tra i cassetti e a sfregio hanno anche bevuto una bottiglietta di aranciata che hanno poi lasciato sul bancone in cucina.