Corona, giallo sull'aggressione a Rogoredo? Quel Rolex da 30mila euro...

Come era prevedibile ha suscitato grande clamore la notizia dell'aggressione subita da Fabrizio Corona nel boschetto della droga di Rogoredo. Come raccontato da Affaritaliani.it Milano, il reporter si è recato con la sua troupe nella serata di lunedì 10 dicembre nella vasta area dello spaccio milanese per testimoniarne il degrado. Il servizio sarebbe dovuto andare in onda a "Non è l'Arena di Giletti". Ma Corona, riconosciuto da alcuni frequentatori dell'area, sarebbe stato aggredito. E, come riferito da un suo collaboratore con una diretta su Instagram, gli avrebbero rubato documenti e portafoglio.

Una vicenda che tuttavia comincia ad assumere alcuni contorni poco chiari. A porre alcune domande è Dagospia. Analizzando un successivo video Instagram pubblicato proprio da Corona che testimonia i soccorsi in ambulanza, si nota come il reporter abbia ancora al polso il suo orologio, un prezioso Rolex Daytona Chocolate da 30mila euro. "Gli sceneggiatori si sono dimenticati un dettaglio", commenta sarcasticamente il sito. Strano che i malviventi, quattro e armati di coltello, gli abbiano rubato il portafoglio e non il prezioso orologio, ma strano anche che Corona, che come rivendica lui stesso si è "fatto sei anni di carcere" e sa come funzionino certe cose, si sia buttato "in mezzo ai peggiori spacciatori e tossici di Milano, che per 20 euro ammazzerebbero la nonna, con catena d'oro e cronografo da collezione". Altra curiosità: nel video Corona racconta agli infermieri che i graffi, apparentemente unico segno esteriore di danni fisici, se li sarebbe fatti cadendo tra i rovi nella fuga e non nel corso di una colluttazione.