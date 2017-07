Credit Photo Nick Zonna

Corona, giudici: no a dissequestro 1,3 mln per Equitalia



l Tribunale di Milano sezione misure di prevenzione ha respinto un'istanza presentata dalla societa' Fenice, riconducibile a Fabrizio Corona, con la quale veniva chiesto il dissequestro di 1.342.893mila euro per l'adempimento della procedura di 'rottamazione' delle cartelle di Equitalia.



La Procura aveva dato parere favorevole alla revoca del sequestro nella misura di 322mila euro per pagare la prima rata, ma i giudici, presieduti da Maria Rispoli, hanno bocciato l'istanza rifacendosi alla "giurisprudenza costante" della Cassazione in base alla quale "nell'ambito del procedimento di prevenzione le somme oggetto di evasione fiscale non possono costituire una fonte lecita di provvista".