Corona, il tribunale: "Deve fare 9 mesi di carcere in più"

Il Tribunale di Sorveglianza ha 'cancellato' 9 mesi di carcere che Fabrizio Corona aveva gia' scontato in affidamento tra il febbraio e il novembre del 2018, La conseguenza e' che l'ex 'fotografo dei vip' dovra' di nuovo scontarli con l'aggravante che lo fara' in carcere, dove e' recluso dal 25 marzo per avere violato le prescrizioni che gli erano state imposte dai giudici durante il suo percorso di 'recupero'. Lo riferisce l'avvocato Ivano Chiesa che difende Corona assieme alla collega Antonella Calcaterra. E' stata quindi accolta la richiesta dell'avvocato generale Nunzia Gatto. "Mi sono accorto di avere fatto qualcosa che non andava bene - erano state le parole rivolte da Corona ai giudici - datemi un'altra possibilita'".