Corona, la difesa cita 200 testimoni. C'è anche Belen

Corona: 200 testimoni, c'è anche Belen

Oltre 200 testimoni, tra cui anche Belen Rodriguez, per il processo milanese a carico di Fabrizio Corona, tornato in carcere lo scorso ottobre per quei circa 2,6 milioni di euro in contanti, trovati in parte in un controsoffitto in parte in Austria, e imputato per intestazione fittizia di beni, frode fiscale e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione. Lo ha deciso la prima sezione penale che ha ammesso le prove, comprese le liste testi, richieste dalle parti.

Sono state le difese di Corona e di Francesca Persi (storica collaboratrice e imputata) con i legali Ivano Chiesa, Luca Sirotti e Cristina Morrone, a citare da sole 190 testimoni, tra cui la showgirl ed ex fidanzata di Corona, agenti e collaboratori e Geraldine Darù, ex collaboratrice dell'ex agente fotografico poi diventata teste chiave dell'accusa. "Noi dimostreremo la provenienza lecita di quei contanti e quando sono stati incassati", hanno detto i difensori che tra i testi hanno indicato anche un "consulente numismatico".