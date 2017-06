Fabrizio Corona

Corona: legali al lavoro per chiedere scarcerazione

I legali di Fabrizio Corona sono al lavoro per far ottenere al piu' presto al loro assistito un nuovo affidamento in prova ai servizi sociali dopo che ieri e' stato condannato a un 'solo' anno di carcere rispetto ai cinque chiesti dalla Procura. L'istanza, come ha annunciato l'avvocato Ivano Chiesa dopo la sentenza, verra' presentata al Tribunale di Sorveglianza "nei prossimi giorni", senza attendere il deposito della motivazioni attese nel giro di 90 giorni. Ieri l'ex agente fotografico e' stato condannato per sottrazione fraudolenta dei beni ma assolto dalle accuse piu' gravi, tra cui quella di intestazione fittizia in relazione ai 2,6 milioni di euro nascosti tra il controsoffitto della sua storica collaboratrice Francesca Perso e due cassette di sicurezza in Austria.

L'illecito tributario che ha portato alla condanna di Corona risale ai primi mesi del 2016 quando era in affidamento in prova sul territorio, misura alternativa al carcere che gli venne revocata dopo l'arresto scattato a ottobre scorso. Secondo l'avvocato Chiesa, questo elemento non avra' conseguenze sulla decisione del Tribunale di Sorveglianza "che si limita a una valutare se l'imputato meriti o meno" la misura alternativa al carcere.