Processo Corona, la pm:  "Condannatelo a cinque anni" 

Il pm di Milano Alessandra Dolci ha chiesto una condanna a 5 anni per Fabrizio Corona, imputato per intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione e tornato in carcere lo scorso ottobre per quei 2,6 milioni di euro trovati in parte in Austria in parte in un controsoffitto.

LE RICHIESTE DEL PM - Nel corso della sua requisitoria, accompagnata anche da una memoria scritta consegnata ai giudici, il pm Alessandra Dolci non solo ha chiesto di condannare Fabrizio Corona a 5 anni di carcere per intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali relative alle misure di prevenzione, ma anche di indagarlo per appropriazione indebita. La rappresentante della pubblica accusa, che ha parlato per piu' di un'ora, ha chiesto ai giudici di trasmettere gli atti alla Procura al termine del processo per questa ipotesi di reato relativa al denaro che Corona avrebbe sottratto a una delle sue societa', la Atena. Un altro capitolo giudiziario potrebbe quindi aprirsi per l'ex 're dei paparazzi' che era presente in aula al momento delle richieste di pena dopo essere stato espulso stamane dai giudici per intemperanze.