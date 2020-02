Coronavirus: a Malpensa e Linate controlli sui voli internazionali in arrivo

Dalle 18 circa, all'aeroporto di Malpensa scatteranno i controlli per il contagio da Coronavirus, su tutti i voli internazionali in arrivo. La misura e' stata presa questa mattina durante una riunione nello scalo milanese. A Malpensa saranno resi operativi tre diversi "canali di controllo", presidiati dai sanitari, lungo gli arrivi del Terminal 1 e uno al Terminal 2. Stessa tipologia di intervento anche a Linate dove il canale di controllo sara' uno. Aspettando l'arrivo degli scanner termici (sono quelli in uso all'aeroporto di Fiumicino), a Malpensa e Linate saranno usati dei termometri digitali 'a pistola'.

Nel frattempo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un'intervista all'Associated Press, riguardo ai provvedimenti assunti dall'Italia di fronte all'emergenza causata dal coronavirus, fa sapere che il blocco dei voli dalla Cina è una misura "temporanea". "L'impatto economico del coronavirus è un problema mondiale e non dipende dal bloccare i voli da e per la Cina, ma dall'effetto complessivo che avrà nel far rallentare l'economia in tutto il mondo, gli investimenti e gli scambi di legami commerciali ed economici internazionali -dice Di Maio - nel frattempo, la Cina è impegnata in un enorme sforzo per combattere il virus". "L'altra questione -prosegue- è il blocco dei voli. Ci sono due punti di ingresso principali dei voli dalla Cina, Malpensa e Fiumicino (gli aeroporti di Milano e Roma). Stiamo provvedendo ad attrezzare i nostri aeroporti con tutti gli strumenti necessari per i controlli sanitari, in relazione a questa epidemia che è un evento fuori dall'ordinario. Abbiamo i termo scanner e i volontari che stanno implementando tutte le tecniche sanitarie richieste, per garantire che quando atterra un volo con passeggeri cinesi e di altre nazionalità, ovviamente, provenienti da quel paese, si potranno effettuare i controlli previsti", sottolinea Di Maio.