Coronavirus: a Malpensa scattano i controlli sui voli che arrivano dalla Cina

All'aeroporto di Malpensa sono state attivate le procedure per lo screening dei passeggeri in seguito all'emergenza del coronavirus in Cina. I controlli sono necessari anche alla luce del fatto che a Milano c'è la più grande comunità cinese d’Italia e che in vista delle festività per l'inizio dell'Anno del Topo, ci si aspetta che migliaia di turisti arrivino e partano da Milano. Malpensa non ha voli diretti con Wuhan, focolaio dell'epidemia, ma le precauzioni adottate contribuiscono a ridurre il rischio che il virus possa arrivare ed essere trasmesso a Milano e in Lombardia.