Coronavirus, a Milano -40% introiti da turismo cinese



Effetto Coronavirus anche a Milano. Il turismo cinese porta circa 300 milioni di euro ogni mese tra alberghi shopping e ristoranti. "Oggi siamo gia' al -40% rispetto al pre-coronavirus", come ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la presentazione ieri sera del libro di Maurizio Molinari alla Triennale, spiegano l'incidenza che ha avuto l'epidemia anche sull'economia della citta'.



"La Cina e' un elemento di novita', ma ha anche cambiato le forze e il modo in cui le potenze si confrontano tra di loro. Tutto si muove di piu' nel mondo", ha spiegato ancora il primo cittadino, precisando che i dati sulla diminuzione dell'affluenza di turisti a Milano a causa del coronavirus provengono dalla Confcommercio.



Insomma tutto e' "interconnesso e ogni volta che alcuni rappresentati politici instillano un'idea di autarchia in cui possiamo stare bene senza" globalizzazione "fanno un danno enorme al Paese", ha concluso.