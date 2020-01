Coronavirus: i 2 turisti cinesi ricoverati a Roma erano atterrati a Malpensa

Vengono dalla zona di Wuhan, l'area della Cina focolaio del Coronavirus, i due turisti cinesi ricoverati da ieri all'ospedale Spallanzani per il primo caso accertato in Italia della malattia. I due, a quanto si apprende, sono arrivati in Italia all'aeroporto di Milano Malpensa alcuni giorni fa, assieme ad un gruppo di turisti, anche loro cinesi, composto da meno di 20 persone, ed e' possibile che abbiano effettuato delle tappe intermedie prima di arrivare a Roma. Sono quindi in corso verifiche sul tragitto fatto. I due si sono sentiti male a Roma nella struttura alberghiera che li ospitava.