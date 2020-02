Coronavirus: iniziative in Via Sarpi. Mauri: "No a pregiudizi e psicosi"

Tante le iniziative che hanno interessato la Chinatown milanese questo week end con un unico obiettivo: quello di sconfiggere la psicosi da coronavirus. "Non bisogna sottovalutare, ma neanche avere pregiudizi". Cosi' il viceministro dell'Interno, Matteo Mauri, che ha partecipato ieri alla 'Passeggiata e cena al ristorante cinese', promossa dal Pd Milano, per manifestare la sua solidarieta' alla comunita' cinese dopo gli ultimi episodi di intolleranza che si sono verificati in diverse parti d'Italia. "Quando si parla di salute - ricorda Mauri - e' naturale che ci sia preoccupazione. Ma sarebbe sbagliato e controproducente ingigantire il fenomeno. L'Italia e' tra le nazioni al mondo piu' preparate a gestire situazioni simili e si sta facendo tutto il necessario. Con precauzioni che vanno oltre anche al livello di pericolosita' reale. Essere prudenti e' necessario. Ma non bisogna andare oltre il segno e perdere la razionalita'". "Stiamo assistendo - aggiunge Mauri - ad alcuni fenomeni di intolleranza e discriminazioni verso la comunita' cinese in Italia che sono profondamente sbagliati. Non dimentichiamoci che e' una comunita' che si e' attivata concretamente quando l'Italia ha dovuto affrontare tragedie come quelle del terremoto".