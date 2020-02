Coronavirus, Milano Fashion Week: campagna per i buyer cinesi

Come anticipato da Affaritaliani.it Milano, le tensioni e le preoccupazioni legate al Coronavirusavranno ripercussioni anche sulla Milano Fashion Week. Sono un migliaio almeno i compratori, giornalisti e addetti del settore cinesi che non potranno essere presenti alla settimana della moda di Milano. Per loro la Camera della Moda ha lanciato 'China we are with you', una campagna per permettere loro attraverso la tecnologia di assistere a tutte le sfilate, di vedere interviste, backstage e anche interagire. "Siamo i primi a farlo - spiega il presidente della Camera della Moda Carlo Capasa - ma e' una iniziativa aperta ad altre settimane della moda e ad altre manifestazioni"