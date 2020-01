Coronavirus, studente cinese a Pavia in "quarantena" due settimane

L'Universita' degli studi di Pavia ha lasciato a casa per precauzione uno studente cinese originario di una zona vicino a Wuhan in Cina dove si sono registrati i primi focolai del Coronavirus, nonostante sia risultato negativo ai test clinici. L'Ateneo ha pero' deciso che per due settimane il giovane non potra' seguire un corso all'Universita' di Pavia a cui e' iscritto. Subito dopo il suo arrivo in Italia, il "tutor" assegnatogli dall'universita' ha accompagnato lo studente al Policlinico San Matteo per un controllo. In ospedale l'esito degli esami e' stato negativo, ma per precauzione si e' deciso di farlo restare nella sua abitazione di Milano per due settimane.