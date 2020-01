Coronavirus, Tajani: "Vicini a comunità cinese, no allarmismi"

Coronavirus, l'assessore al commercio del Comune di Milano Cristina Tajani interviene a difesa della comunità cinese: "Si stanno diffondendo preoccupazioni non giustificate fra i nostri concittadini e questo è un danno per la comunità cinese a Milano e non solo. Il Comune vuole essere un argine a questi fenomeni irrazionali e senza fondamento scientifico". Tajani ha parlato a margine di un evento di sensibilizzazione contro i timori della diffusione del coronavirus a Milano. Attorno al tavolo, anche il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri e Francesco Wu, consigliere di Confcommercio e referente per l’imprenditoria straniera

"Il nostro messaggio è di vicinanza alla comunità cinese e ai milanesi diciamo che non c'è nessuna ragione scientifica e razionale per non frequentare questi luoghi". Per Tajani "non bisogna creare allarmismi: continuate a frequentare i luoghi tipici e abituali anche della comunità cinese a Milano".

“Il mondo della comunità cinese, in termini di turismo e anche di imprese a Milano è molto importante”, ha spiegato Barbieri. “Si stima che un turista cinese abbia una capacità di spesa di circa 2mila euro al giorno, per gli acquisti. Possiamo parlare di un indotto – è solo una stima – ridotto come fatturato di 300 milioni al mese, nel caso l’emergenza dovesse andare avanti. Oggi ci sono solo delle stime, comunque tutte le autorità stanno facendo il possibile per evitare questo fenomeno. Le attività gestite da cittadini di origine cinese, a Milano, sono molte, si parla di 970 ristoranti e 3800 imprese. Inevitabilmente questa situazione è destinata a creare dei contraccolpi negativi, l’importante è lanciare dei segnali di ottimismo perché ad oggi, la situazione a Milano e in Italia è sotto controllo”, ha chiarito il segretario generale di Confcommercio.

Dopo quanto già dichiarato ad Affaritaliani.it Milano, Francesco Wu, rappresentante dei commercianti stranieri in Confcommercio è tornat a spiegare che la paura del coronavirus sta provocando un danno da 4 milioni di euro al giorno alla comunita' cinese di Milano. E ci sono danni forse anche peggiori: "Una mia amica che vive a Milano da tutta la vita ieri non e' riuscita a prendere un taxi perche' quando il tassista ha visto che era cinese se ne e' andato, poi ci sono bambini che vengono presi in giro", ha spiegato Wu a margine del pranzo organizzato oggi al ristorante Ramen in piena Chinatown meneghina.

Wu ha chiesto "piu' empatia da parte dei milanesi anche perche' le possibilita' di morire per il coronavirus sono quasi le stesse di prendere un aereo". I problemi, poi non riguardano solo i ristoranti cinesi, ma, a cascata, anche i fornitori italiani: "Prendiamo la carne piemontese a Pero (comune alle porte di Milano ndr) cosi' come la verdura e quindi sono a rischio anche posti di lavoro" ha detto Wu.

Sala: "C'è un po' di psicosi"

Anche il sindaco di Milano Beppe Sala è intervenuto per gettare acqua sul fuoco: "Mi pare che ci sia anche un po' di psicosi, non vorrei allarmare eccessivamente. Anzi, proprio a questo proposito, non domani perche' c'e' l'inaugurazione dell'anno giudiziario, ma il prossimo sabato faro' la 'Colazione col sindaco' in via Sarpi", il cuore della Chinatown milanese.