Corpo uomo scomparso 15 anni fa steso su sedili auto in fondo Iseo



I sommozzatori della Marina arrivati sul lago d'Iseo per recuperare un'auto inabissata a 80 metri e contenente un cadavere, probabilmente di un uomo scomparso 15 anni fa, scoperto nei giorni scorsi, hanno lavorato tutto il giorno di ieri nella zona di Tavernole (Bergamo) con il robot. Le immagini hanno accertato come il cadavere nella Ford Fiesta sia sdraiato sui sedili anteriori.



L'ispezione del nucleo della Marina Militare di La Spezia nelle acque di Tavernola Bergamasca prosegue anche oggi. L'auto secondo gli accertamenti appartiene a Rosario Tilotta, nato in Tunisia con origini siciliane, incensurato; avrebbe compiuto 72 anni. L'uomo e' scomparso dal 2004. A denunciarne il giallo della scomparsa 15 anni fa fu la moglie albanese che da allora si e' resa irreperibile. Nel corso della giornata il robot della Marina ligure, in collaborazione con i carabinieri del comando provinciale di Bergamo, si sono immersi e hanno fatto riprese del mezzo che ne consentiranno il recupero preservando eventuali prove. Il cadavere e' in stato di saponificazione. Il pubblico ministero Giancarlo Mancusi ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e indagati che consente comunque di avviare le dovute indagini mentre si cerca di rintracciare la moglie di Tilotta, Elva Kurti. Il fratello Diego e' stato interrogato domenica.