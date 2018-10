Corrado a Majorino: "Noi contro enormi sprechi vecchia politica, non a M4"



"Vorrei dire all’assessore Majorino che non siamo mai stati contro le metropolitane, come dimostra il programma con il quale ci siamo presentati alle ultime amministrative milanesi. Siamo, invece, contro il modo dei politici di destra e di sinistra di costruirle. Contro le scelte dei progetti più impattanti, contro i project financing che poi alla fine pagano i cittadini. Siamo contro quella vecchia politica - della quale la Giunta Sala è degna esponente - che ritiene che non importi il costo da pagare ma solo fare le cose. E pazienza se i subappalti di Expo o la costruzione dei supermercati va a finire nelle mani della ‘Ndrangheta". Con queste parole il consigliere M5S Milano, Gianluca Corrado interviene sulla questione M4: "Ecco sì, non siamo contro le grandi opere, ma siamo contro gli enormi sprechi dei quali la politica rappresentata dall’assessore è responsabile. Il governo del cambiamento non bloccherà nessuna opera utile, si limiterà ad evitare che gli amici degli amici continuino a ingrassare a danno di tutti. Potete continuare a raccontare balle ai cittadini, ma alla fine, come già avvenuto per i fondi periferie, le vostre bugie si sgretoleranno davanti ai fatti"".